Семинар по спортивной медицине прошел в Серпухове

Вопросы спортивной медицины обсудили участники семинара, прошедшего на спортивной базе «Лесная опушка». Мероприятие организовала Федерация бокса России для участниц чемпионата России и их тренеров.

Женские соревнования по боксу проходят в Серпухове. Чемпионат завершится 9 ноября. Базовые знания по спортивной медицине нужны тренерам и спортсменам, чтобы снизить риск получения травм.

Участникам семинара рассказали о профессиональном тейпировании. Этот метод применяется для поддержки и стабилизации мышц, связок и суставов во время занятий спортом или при лечении травм. Для этого используют специальные ленты — тейпы. Докладчиками выступили медики сборной России по боксу Дмитрий Сергин и Евгений Масейкин.

Катмен Андрей Науменко также рассказал о работе специалистов, ответственных за предотвращение и лечение физических повреждений спортсмена во время перерывов между раундами.

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