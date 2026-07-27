Семинар по респираторной поддержке паллиативных пациентов прошел в Луховицах

23 июля в библиотеке имени поэта И. И. Морозова в Луховицах прошел научно-практический семинар, посвященный вопросам респираторной поддержки пациентов с хронической дыхательной недостаточностью в паллиативном статусе. Мероприятие организовали в очном и дистанционном форматах, что позволило привлечь широкий круг медицинских работников.

Главная особенность встречи — акцент на отработке практических навыков. Участники тренировались на муляжах медицинских изделий, что дало им возможность не просто обсудить теоретические основы, но и освоить работу с современным дыхательным оборудованием.

Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко отметила, что дыхательная недостаточность в хронической форме относится к числу самых частых и тяжелых осложнений у таких пациентов, и требует своевременной корректной коррекции.

«Семинар позволил врачам и медицинским сестрам из различных учреждений региона обменяться опытом, разобрать сложные клинические случаи и освоить новые методики работы с дыхательным оборудованием», — сказала она.

Организаторами выступили сотрудники регионального Минздрава в рамках планомерного развития паллиативной службы. В Подмосковье уже функционируют специализированные стационары, мобильные выездные бригады и школы для родственников, ухаживающих за тяжелобольными.