Семинар по реабилитации детей-инвалидов прошел в Серебряных Прудах

В городском округе Серебряные Пруды организовали межрегиональный семинар по реабилитации детей-инвалидов на дому. Его участниками стали специалисты из Тульской и Рязанской областей.

Специалист по реабилитационной работе комплексного центра социального обслуживания «Серебрянопрудский» Елена Ланченкова занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таких в учреждении более 40 человек. Екатерина выезжает к юным подопечным на дом, берет с собой пособия, игры, кубики, безрукавку с утяжелителями.

«Когда ребенок у нас путает дочка, точка — близкие по звучанию слова, мы берем кубик, гремим и просим найди такой же кубик. Очень яркие, очень нравятся деткам», — рассказала она.

На дому детей обслуживает целая команда специалистов: логопед, психолог, массажист, физиотерапевт. Оборудование для реабилитации они привозят с собой.