Семинар по реабилитации детей-инвалидов прошел в Серебряных Прудах
В городском округе Серебряные Пруды организовали межрегиональный семинар по реабилитации детей-инвалидов на дому. Его участниками стали специалисты из Тульской и Рязанской областей.
Специалист по реабилитационной работе комплексного центра социального обслуживания «Серебрянопрудский» Елена Ланченкова занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таких в учреждении более 40 человек. Екатерина выезжает к юным подопечным на дом, берет с собой пособия, игры, кубики, безрукавку с утяжелителями.
«Когда ребенок у нас путает дочка, точка — близкие по звучанию слова, мы берем кубик, гремим и просим найди такой же кубик. Очень яркие, очень нравятся деткам», — рассказала она.
На дому детей обслуживает целая команда специалистов: логопед, психолог, массажист, физиотерапевт. Оборудование для реабилитации они привозят с собой.
На семинаре сотрудники комплексного центра социального обслуживания «Серебрянопрудский» поделились с коллегами из других регионов своим опытом. Участие в мероприятии приняли специалисты из Тульской и Рязанской областей. Особое внимание уделили оборудованию, которое применяют при лечении и реабилитации детей. Гостей познакомили и с работой узкопрофильных специалистов.
«Обмен опытом сейчас необходим, чтобы люди тех направлений, которые сегодня присутствуют могли почерпнуть что-то новое для себя, более эффективное, более совершенное в работе», — отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
Сейчас спрос на реабилитацию есть, и центр имеет возможность обслуживать еще больше подопечных. В следующем году их число планируют увеличить до 20 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».