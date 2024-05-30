Семинар по развитию конкуренции в муниципалитетах провели в Подмосковье

Фото: Комитет по конкурентной политике Московской области

Комитет по конкурентной политике Московской области провел семинар-совещание по вопросам развития конкуренции в муниципалитетах региона. В мероприятии приняли участие заместители глав городских округов и сотрудники администраций.

Муниципальные образования получили актуальную информацию и практические инструменты по развитию конкуренции.

Также участники обсудили наиболее эффективные способы информирования бизнес сообщества о работе комитета в сфере улучшения и развития предпринимательской среды в Подмосковье.

Коллеги отметили рост активности участия предпринимателей в опросах на товарных рынках региона и повышение их заинтересованности в эффективном взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.

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