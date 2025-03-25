Семинар по работе педагогических классов прошел в Воскресенске

Региональное мероприятие, посвященное процессу обучения в педагогических классах, состоялось в средней школе № 3. В нем участвовали педагоги из школ округа и других городов Подмосковья.

Перед участниками семинара выступил старший преподаватель кафедры начального, дошкольного и специального образования Государственного социально-гуманитарного университета из Коломны Сергей Перекальский. Он является куратором психолого-педагогических классов воскресенской школы № 3.

Отдельное внимание уделили работе программы «Онлайн-педкласс ГСГУ» для будущих выпускников профильных классов психолого-педагогической направленности. Так, в этом году ученики десятого класса попробуют себя в роли вожатых в лагере дневного пребывания на базе школы.

Директор школы Елена Кораблина подчеркнула, что основная цель создания таких классов — научить школьников основам психологии и педагогики, помочь им развить соответствующие навыки и интегрироваться в профессиональное сообщество.