Семинар по профориентации школьников прошел в Волоколамске

Практикум по внедрению единой модели профориентации «Билет в будущее» для учителей провели в школе № 3. Педагоги из разных округов Подмосковья приехали, чтобы познакомиться с опытом коллег из Волоколамска.

Волоколамская школа № 3 является одним из лидеров в области профориентации школьников. Учителя рассказали о взаимодействии с предприятиями и организациями муниципалитета и провели мастер-классы. Гости из Раменского, Пушкинского, Ленинского, Красногорска, Истры, Щелково и других округов смогли наглядно увидеть, как реализуется проект «Билет в будущее» на базе школы и взять на заметку успешные практики. Многие выразили желание внедрить аналогичные программы и методики в своих школах.

Проект «Билет в будущее» помогает создавать единое образовательное пространство в системе основного и среднего общего образования в Волоколамском округе. Руководитель муниципалитета Наталья Козлова отметила, что готовить выпускников к профессиональному самоопределению, учитывать их индивидуальные потребности и возможности, необходимо со школьной скамьи.

«Уверена, что полученный опыт будет способствовать повышению эффективности профориентации не только в нашем округе, но и во всем Подмосковье. Это поможет большему количеству школьников сделать осознанный выбор, получить тот самый „Билет в будущее“», — сказала Наталья Козлова.