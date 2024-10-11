Семинар по профориентации прошел в Дмитровском округе

Муниципальный семинар-практикум на тему «Трансформация традиционных профессий под влиянием современных технологий» состоялся в Орудьевской школе. В нем приняли участие сотрудники профессиональных образовательных учреждений и научные работники.

Мероприятие в рамках профориентационной работы организовал Информационный методический центр Дмитрова. Для участников провели несколько мастер-классов. Также состоялась презентация открытого в школе агрокласса. Директор учебного заведения Вера Головач и преподаватель биологии Павел Алексашин рассказали об особенностях его работы и преимуществах.

Для гостей села Орудьево устроили экскурсию на местные предприятия — крупнейшую в России трикотажную фабрику и молочный завод, а также они побывали на Орудьевской плотине.

Вера Головач выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с коллегами и учащимися школ муниципалитета.

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