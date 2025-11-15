Семинар по преподаванию основ православной культуры прошел в Химках

Семинар «Православная культура в содержании образования дошкольников и младших школьников: традиции и инновации» провели в школе № 1 в Химках. Спикеры рассказали про систематический подход к воспитанию ребенка.

Во время семинара выступил Борис Мурзин, ответственный за образовательную деятельность в Химкинском благочинии. Он отметил, что детям важно рассказывать о православной вере и предоставить им возможность сделать осознанный духовный выбор.

Директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова отметила важность этого события. Свои доклады зачитали старший воспитатель школы № 1 Ирина Дюгай, учитель-логопед Вера Фролова, воспитатель Елена Булыгина, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Анастасия Симонова, учитель начальных классов Аэрокосмического лицея Ольга Рябых, учитель начальных классов школы «Триумф» Светлана Огоноченко.

«Школа остается центром воспитания личности. Именно здесь формируются жизненные ориентиры, отношение к людям, к культуре, к Отечеству. Важно, чтобы каждый ребенок понимал: духовность — это не абстрактное понятие, а основа нашей культуры и нравственной силы. Мы стремимся, чтобы образовательная среда несла в себе этот свет и опору для будущего», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Участники сошлись во мнении, что вероучение должно соотноситься с реальной жизнью, а детям следует знать историю, чтобы понимать мотивацию людей. В современной системе образования важен баланс между традициями и инновациями, отметили учителя и представили формы и методы работы с подрастающим поколением по формированию читательской грамотности.