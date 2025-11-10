Семинар по охране труда для сотрудников предприятий прошел в Истре

В Истре в культурно-досуговом центре прошел бесплатный семинар по охране труда «Безопасность работников: особенности требований». В нем приняли участие более 90 представителей организаций.

Семинар провели при участии учебного центра «Вертикаль». Спикером стала его директор Галина Христенко. Сотрудники предприятий узнали, какие документы проверяют инспекторы, как грамотно организовать инструктаж, медосмотр или стажировку, а также о размерах штрафов и законных способах их избежать.

Особенно слушатели интересовались оптимизацией финансовых и временных затрат. Галина Христенко рассказала, как провести оценку условий труда и профессиональных рисков. В конце она поделилась ценными рекомендациями по подготовке к проверкам инспекционных органов.