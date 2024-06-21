Семинар по обучению фандрайзингу впервые провели в Подмосковье

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» начало проведение серии образовательных семинаров о фандрайзинговых кампаниях. Этот проект реализован благодаря грантовой поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и Фонда президентских грантов.

Первый семинар состоялся в ДК «Подмосковье» в городе Красногорск и собрал около 100 волонтеров и представителей НКО, которые уже длительное время занимаются сбором гуманитарной помощи. Все участники объединены общим стремлением помочь бойцам СВО и местным жителям.

В рамках проекта запланировано проведение двух семинаров, на каждом из них будет представлена уникальная программа, составленная экспертом по фандрайзингу Анастасией Ложкиной. Она успешно реализовала более 40 проектов в области благотворительности и социального маркетинга с ведущими международными и российскими компаниями.

Основная цель проведения семинаров заключается в формировании знаний и навыков в области привлечения ресурсов для социальных проектов, направленных на поддержку военнослужащих и местных жителей. Участники семинаров изучают методы организации эффективных кампаний, взаимодействие с бизнесом, а также обучаются использованию цифровых технологий в этой сфере.

«Мы стараемся поддерживать такие инициативы, в том числе, в рамках нашего совместного с ФПГ грантового конкурса. Совсем скоро мы объявим о старте приема заявок на 4 сезон конкурса на развитие гражданского общества в регионе», — указала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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