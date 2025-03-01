Семинар по налогообложению прошел в Серпухове

Обучающее мероприятие организовал аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье. Бизнесменам и бухгалтерам Серпухова разъяснили тонкости введенного с 1 января 2025 года налога на добавленную стоимость для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Участниками встречи стали около 30 предпринимателей, еще больше сотни следили за трансляцией семинара онлайн. Модератором выступила исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Московской области Наталья Чудакова.

«Если бизнес просит нас или говорит нам о том, что есть те или иные вопросы, которые необходимы осветить, мы, конечно же, сразу откликаемся. И мы услышали от налоговых консультантов предложение о том, что они готовы выехать в муниципальное образование и городские округа Московской области и провести такие вебинары очно», — отметила Наталья Чудакова.