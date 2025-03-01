Семинар по налогообложению прошел в Серпухове
Обучающее мероприятие организовал аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье. Бизнесменам и бухгалтерам Серпухова разъяснили тонкости введенного с 1 января 2025 года налога на добавленную стоимость для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Участниками встречи стали около 30 предпринимателей, еще больше сотни следили за трансляцией семинара онлайн. Модератором выступила исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Московской области Наталья Чудакова.
«Если бизнес просит нас или говорит нам о том, что есть те или иные вопросы, которые необходимы осветить, мы, конечно же, сразу откликаемся. И мы услышали от налоговых консультантов предложение о том, что они готовы выехать в муниципальное образование и городские округа Московской области и провести такие вебинары очно», — отметила Наталья Чудакова.
Спикерами семинара выступили директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов и член правления ассоциации Светлана Колобкова. Они ответили на ряд интересующих предпринимателей вопросов.
В ходе семинара его участники узнали, кто и как должен платить новый НДС, каким образом он начисляется, как вести налоговый учет и избежать ошибок в расчетах, как взаимодействовать с налоговыми органами и контрагентами. Специалисты также рассказали об особенностях выставления счета-фактуры — основного учетного документа, подтверждающего факт отгрузки товара поставщиком или предоставления услуг.