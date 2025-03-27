Семинар по налогообложению для предпринимателей прошел в Балашихе

Семинар, посвященный актуальным вопросам применения налога на добавленную стоимость для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, провели в Балашихе. Мероприятие организовали аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и Торгово-промышленная палата округа.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, согласно которым организации и индивидуальные предприниматели на УСН с доходом за 2024 год, превышающим 60 миллионов рублей, обязаны уплачивать НДС. При этом предоставлена возможность выбора между применением общеустановленных ставок (20%, 10%, 0%) и пониженных ставок 5% или 7%, в зависимости от уровня дохода.

Эксперты семинара подробно рассмотрели порядок исчисления и уплаты НДС, правила ведения книг покупок и продаж, а также особенности заполнения налоговой декларации за первый квартал текущего года. Особое внимание было уделено практическим аспектам и типичным ошибкам, которые могут привести к финансовым потерям.

В рамках мероприятия исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова провела личный прием, предоставив возможность представителям бизнеса напрямую обратиться с волнующими их вопросами и проблемами к эксперту.

Семинар стал важным шагом в поддержке предпринимательского сообщества Балашихи, помогая минимизировать риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве. Торгово-промышленная палата Балашихи совместно с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей продолжает работу по правовому просвещению и поддержке бизнеса в городском округе.