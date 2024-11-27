Семинар по финансовой грамотности для сотрудников профсоюзов провели в МОНИКИ

Семинар по финансовой грамотности для бухгалтеров и представителей контрольно-ревизионной комиссии областной организации профсоюза работников здравоохранения прошел в МОНИКИ. В нем приняли участие свыше 250 человек.

Участники мероприятия обсудили ведение бухгалтерского учета и актуальные финансовые вопросы профсоюзных организаций, а также изменения в налоговом законодательстве. Мероприятие позволило участникам повысить профессиональные компетенции в области финансовой грамотности.

Как рассказала председатель подмосковной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова, лекцию провела кандидат экономических наук, доцент Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Ольга Шаркаева.

«Для наших членов профсоюза — это уникальная возможность совершенствовать свои знания, узнать нововведения по налоговому кодексу, аудиту, укрепить финансовую базу своей организации и изучить принципы рационального расходования средств на культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия», — рассказала она.

Всего на семинаре обсудили около 30 вопросов. Многие из них касались подготовки к отчетно-выборному периоду.