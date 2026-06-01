Семинар по финансированию корпораций прошел в Одинцове

В Одинцовском филиале МГИМО прошел научно-практический семинар, посвященный вопросам привлечения финансовых ресурсов корпорациями. В обсуждении приняли участие студенты, преподаватели и представители финансового сектора.

Встреча состоялась на факультете финансовой экономики при участии студенческого клуба «Инвестор Финтеха». Участники рассмотрели ключевые вопросы развития корпоративных финансов и изменения на рынке капитала. Особое внимание уделили условиям, в которых компании привлекают инвестиции в период санкционного давления и высокой ключевой ставки.

Отдельный блок был посвящен юридическим аспектам эмиссии и механизмам выхода компаний на IPO. Также обсуждались тенденции развития российского финансового рынка и практики размещения акций на бирже.

Директор по финансовым рынкам «Первоуральскбанка» Артем Тузов представил основной доклад. Он рассказал о текущей практике проведения IPO российскими компаниями и привел примеры зарубежного опыта.



«Сегодня компаниям важно учитывать не только стоимость капитала, но и требования инвесторов к прозрачности и структуре бизнеса. Опыт международных рынков показывает, что подготовка к IPO требует долгой и системной работы», — отметил Тузов.

В семинаре приняли участие более 60 человек. Среди них были студенты и преподаватели факультета финансовой экономики и международно-правового факультета. Формат открытого диалога позволил участникам обсудить практические вопросы и обменяться опытом с представителями отрасли.