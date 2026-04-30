Семинар по дополнительному образованию детей прошел в Орехово-Зуеве

29 апреля на базе администрации Орехово-Зуевского городского округа прошел семинар-совещание по вопросам дополнительного образования детей. В мероприятии участвовали представители негосударственного сектора, индивидуальные предприниматели и эксперты в области дополнительного образования.

В ходе семинара обсуждались вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, лицензирования и практические аспекты работы с муниципальным социальным заказом и Единой информационной системой «Навигатор дополнительного образования детей Московской области».

По итогам семинара участникам были даны разъяснения по нормативно-правовым аспектам и предоставлены инструкции по включению в Реестр исполнителей услуг. Также в формате открытого диалога были проработаны проблемные ситуации.

Организатором семинара выступило Министерство образования Московской области.