Семинар по борьбе с коррупцией проведут в правительстве Подмосковья

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Главное управление региональной безопасности Московской области проведет семинар по противодействию коррупции в подведомственных организациях. Обучение пройдет Доме правительства региона 18 июля.

Как пояснили в ведомстве, семинар предназначен для ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в подведомственных организациях Московской области. Его проведут сотрудники АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения».

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