Семинар по благоустройству центра города провели в Истре

В Истре прошел общегородской семинар по благоустройству делового и коммерческого центра города в районе улиц Ленина и Адасько. Жители вместе с командой проекта и администрацией обсудили предложения по преображению территории.

Ранее администрация муниципалитета провела онлайн-голосование, предложив жителям выбрать одну из трех локаций для благоустройства: деловой и коммерческий центр в районе улиц Адасько и Ленина, сквер у пруда на улице Советской или сквер на Ленина, 17. Первая территория победила с крупным отрывом, всего было получено 1679 ответов.

На семинаре участники смогли обсудить свои пожелания по благоустройству выбранной территории. Они касались озеленения, обустройства пешеходных зон, создания комфортных пространств для отдыха и работы, а также вопросов транспортной доступности и парковочных мест. Окончательное решение примут к концу апреля этого года.