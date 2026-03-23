Семинар по благоустройству центра города прошел в Дмитрове

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 15 марта прошел проектный семинар по благоустройству территории внутри вала. 50 жителей округа обсудили, каким должно стать обновленное общественное пространство в историческом центре города.

Встречу организовали для сбора идей и мнений дмитровчан. Заместитель главы округа Юрий Головков отметил, что окончательного проекта пока нет, и это дает возможность сформировать его вместе с жителями.

«Есть планы создать при поддержке и помощи жителей проект и с ним выйти на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. В прошлом году мы в нем победили с проектом по благоустройству центра Яхромы. Мы осознаем всю сложность этой задачи, но хочется, чтобы сердце города и округа было максимально привлекательным как для жителей, так и для туристов», — сказал Головков.

Участников разделили на команды, каждая группа предложила свое видение благоустройства. Обсуждали зоны отдыха, прогулочные маршруты, освещение, озеленение и форматы будущих мероприятий внутри вала.

Эксперт Всероссийского конкурса Никита Панфилов напомнил, что территория внутри вала — объект культурного наследия федерального значения. Любые изменения должны бережно сохранять историческую ценность места.

«В работе будут учтены пожелания жителей по максимуму, но все будет жестко проверяться на соответствие нормам и правилам строительства на территории, имеющей статус памятника истории. Наша задача — найти баланс между благоустройством и сохранением ценности этого места», — подчеркнул Панфилов.

Все идеи, прозвучавшие на семинаре, специалисты возьмут в работу. До 21 марта продолжается сбор мнений. Высказать пожелания можно онлайн по ссылке или очно в управлении благоустройства администрации округа.