Семинар по благоустройству скверов «Юность» и «Юбилейный» прошел в Химках

В городском Совете депутатов при поддержке депутатов фракции «Единая Россия» жители Химок вместе решают, каким будет благоустройство центральных скверов. В пресс-центре «Арены Химки» состоялся семинар по соучаствующему проектированию скверов «Юность» и «Юбилейный».

Инициаторами встречи стали депутаты Инна Монастырская, Николай Томашов, Валентин Герасимов, Ирина Спирина и Наталья Каныгина. Вместе с представителями администрации Химок, сотрудниками профильных служб и активными жителями они собрались, чтобы обсудить идеи и предложения для будущего благоустройства общественных пространств.

«Эти скверы — настоящая душа Старых Химок. Место, с которым у каждого из нас связаны теплые воспоминания. Я сама выросла здесь, здесь находится моя родная школа искусств. Поэтому решать, как эти скверы будут выглядеть в будущем, нужно только сообща, в открытом диалоге с горожанами. Наша задача как депутатов — быть на стороне жителей, помочь их идеям быть услышанными и воплощенными в жизнь», — поделилась депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Собравшиеся высказали много идей. Среди них прозвучали следующие: реставрация всех существующих памятников, поиск достойного места для монумента Зое Космодемьянской и переосмысление пространства у «Часовни» в современном ключе, реконструкция площади перед ЗАГСом, установка современной детской площадки и создание уютной зоны с качелями для детей и взрослых, придание скверам индивидуальности с помощью арт-объектов, добавление архитектурной подсветки деревьев и внедрение элементов озеленения, сохранение и развитие существующей сети велосипедных дорожек для любителей активного отдыха.

По словам депутата Николая Томашова, встреча удалась, вместе с жителями народные избранники предложили специалистам из Дирекции парков множество конструктивных идей.

«Будем рассчитывать, что сегодняшний диалог станет хорошей основой для будущего технического задания для архитекторов. Теперь этот пласт информации предстоит систематизировать и взять в работу. Именно так, в партнерстве, и рождаются проекты, которые по-настоящему нужны людям. А мы, депутаты, со своей стороны будем следить за процессом», — заключил Николай Томашов.

Все инициативы, прозвучавшие на встрече, лягут в основу единого протокола. Его будут учитывать при проектировании обновления скверов «Юность» и «Юбилейный».