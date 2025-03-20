Семинар по адаптации иностранных граждан прошел в Ленинском округе

Власти муниципалитета и представители полиции рассказали иностранным гражданам, проживающим на территории Ленинского округа, об актуальных изменениях правил пребывания трудовых мигрантов на территории России. Мероприятие состоялось в историко-культурном центре в городе Видное.

На встречу пригласили работников муниципального предприятия «Благоустройство», которые приехали на заработки в Подмосковье. Целью мероприятия было помочь мигрантам адаптироваться к обычаям и законам нашей страны. Иностранцам рассказали о сохранении добрососедских межэтнических взаимоотношений, о недопустимости правонарушений и последствиям, к которым они приводят.

Заместитель главы округа Эдуард Арадушкин напомнил, что в России вступили в силу поправки в миграционное законодательство. В системе МВД начал действовать реестр контролируемых лиц, в который включены все иностранные граждане, находящиеся на территории страны незаконно.

«Многие мигранты попадают в реестр контролируемых лиц по причине незнания действующего законодательства», — отметил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому округу подполковник полиции Евгений Стребков. Он добавил, что важно объяснять иностранцам порядок прибытия и проживания в России, постановки на миграционный учет и получения разрешения на работу.