Семинар по адаптации для трудовых мигрантов прошел в Ленинском округе

Мероприятие состоялось в историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное». Целью семинара стало информирование иностранных граждан о их правах и обязанностях, а также снижение возможных рисков, связанных с трудоустройством и проживанием на территории России.

На встрече подробно обсудили проблемы, с которыми сталкиваются мигранты. Отдельное внимание уделили вопросам безопасности: участникам разъяснили, как избежать мошеннических схем, способных привести к крупным штрафам и депортации. Также участникам семинара объяснили нюансы зачисления детей иностранных граждан в российские образовательные учреждения

Директор по развитию международного миграционного центра Анастасия Цукерман отметила важность таких мероприятий. «Когда человеку объясняют, как действовать правильно, он будет стараться соблюдать закон. Нарушение закона влечет за собой включение в список контролируемых лиц и, как следствие, возможный выезд из страны, что связано с финансовыми потерями и кардинальными изменениями в жизни», — пояснила она.