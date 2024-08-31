Семинар по адаптации библиотек к цифровым сервисам прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошел семинар для библиотечных работников на тему «Цифровая библиотека». Его посвятили актуальным изменениям в условиях цифровизации.

Директор муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» Елена Барышникова открыла мероприятие, подчеркнув важность адаптации библиотек Подмосковья к новым цифровым сервисам. Она рассказала о задачах, стоящих перед библиотеками, и о том, как интеграция цифровых технологий может улучшить качество обслуживания читателей.

Сотрудники библиотечной системы активно обсуждали новые формы учета, а также планы по дальнейшему использованию цифровых сервисов, направленных на удовлетворение потребностей современного читателя.

Напомним, что теперь для получения нужных книг достаточно скачать приложение «МОе» или открыть портал библиотеки Подмосковья. Пользователям нужно зарегистрироваться с помощью учетной записи на «Госуслугах» и ввести название книги или фамилию автора в поиске. Сервис покажет наличие издания в библиотеках, а для бронирования достаточно одного клика. К моменту прихода читателя выбранные книги будут ждать его в отделе обслуживания, а вся необходимая информация будет доступна в личном кабинете приложения или на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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