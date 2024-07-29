Семинар об экспорте в Белоруссию проведут для предпринимателей в Красногорске
Малый и средний бизнес Московской области пригласили на очный семинар «Выход на рынок Республики Беларусь». Мероприятие пройдет 2 августа в Красногорске.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что бесплатный семинар организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Участникам расскажут, как начать экспортировать в Белоруссию, о требованиях к сертификации, торговых барьерах, логистике, поиске партнеров и маркетинге.
Мероприятие пройдет 2 августа по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В, 11 этаж. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке exportmo.ru/br2024.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».