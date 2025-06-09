Семинар об экологическом просвещении населения прошел в Подмосковье

В Московском институте управления и технологий прошел семинар, на котором обсудили, как можно продвигать экологическое просвещение и какие современные инициативы сегодня реализуют в этой сфере. В ходе мероприятия участники прошли практические тренинги на реальных примерах и пообщались с экспертами отрасли.

Главная тема встречи — формирование у людей ответственного отношения к экологии и обучение их принципам замкнутого цикла, где отходы превращаются в ресурсы. Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Подмосковья активно работает над тем, чтобы как можно больше людей узнали об экологических инициативах.

Для этого используют все доступные способы: соцсети, телевидение и радио, домовые чаты, электронную почту, онлайн-сервисы и даже наружную рекламу. За первые шесть месяцев года удалось провести две масштабные акции — по сбору шин и новогодних елей. В результате на переработку направили более 700 тонн резины и 30 тонн деревьев. В конце июля в Московской области планируют провести опрос в социальных сетях, чтобы узнать, какие экологические мероприятия этой осенью особенно интересны жителям.