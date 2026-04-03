Семинар о защите подростком от деструктивного влияния провели в Подмосковье

Всероссийский семинар-совещание «Национальная безопасность» прошел в мастерской управления «Сенеж». На нем обсудилитревожные сигналы в поведении подростков.

В семинаре приняли участие 250 специалистов со всей России, включая представителей молодежной политики, образования и профильных ведомств. Они обсудили, как заметить тревожные сигналы в поведении ребенка, чтобы не упустить влияние деструктивного контента в интернете, как выстроить взаимодействие между ведомствами и что делать для эффективной профилактической работы.

От подмосковного управления региональной безопасности в мероприятии участвовал начальник Управления антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму Вячеслав Титов.

По итогам встречи подготовили предложения по улучшению профилактической работы и усилению межведомственного взаимодействия.