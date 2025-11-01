Семинар о трансформации домов культуры прошел в Дмитрове

В Дмитрове 30 октября прошел крупный семинар-форум «Трансформация домов культуры 2025». Его провели на площадке Центрального дворца культуры «Созвездие».

На встрече присутствовали представители органов власти и учреждений культуры региона. Среди участников — первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, председатель Межрегиональной профсоюзной организации Татьяна Барсукова и заместитель главы администрации Дмитровского округа Ирина Костышина.

Дядьков рассказал об основных направлениях программы «Трансформация Домов культуры 2025», рассказал о новых стандартах, задачах и планах развития подмосковных учреждений.

Он отметил, что регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по количеству домов культуры — их более 800.

С 2022 года число жителей, занимающихся в кружках, выросло более чем наполовину и превысило 250 тысяч человек, 83% из которых — дети. Также увеличилось количество мероприятий и посещений, начали действовать онлайн-запись, электронные договоры и единый стандарт ремонта и оснащения зданий.

Одним из заметных проектов стало создание клуба директоров домов культуры, который объединяет 56 округов. В рамках этой инициативы провели семинары и практикумы для руководителей и творческих специалистов. Более 150 мастер-классов в 36 округах, в которых приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.

Дома культуры региона ежегодно проводят свыше 150 фестивалей, собирающих около 170 тысяч участников и зрителей. В 2025 году 32 мероприятия получили статус областных.

Отдельное внимание уделяют цифровым решениям. В 50 учреждениях уже реализуют проект «Умный ДК» — с камерами системы «Безопасный регион", единым брендбуком, фирменной одеждой сотрудников и удобными сервисами, среди которых велопарковки, wi-fi для зарядки устройств, кулеры и цифровая платформа «Открытый ДК».

Планы на 2026 год включают расширение проекта, совершенствование контента, а также продолжение цифровой трансформации и развитие программы «Пушкинская карта».