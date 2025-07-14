Семинар о создании НКО прошел в Центре инноваций соцсферы Подмосковья

В Центре инноваций соцсферы Подмосковья прошел онлайн-семинар о создании некоммерческих и волонтерских организаций. На нем участники встречи обсудили виды подобных обществ в России, особенности регистрации и ошибки в этом процессе, сообщили в пресс-службе регионального Минсоцразвития.

Лекцию провел эксперт отделения по работе с НКО ГБУ МО «ЦИСС», руководитель благотворительного фонда «Лаборатория добра» Вячеслав Шинкаренко.

В ведомстве напомнили, что центр проводит бесплатные консультации и вебинары по юридическим и экономическим вопросам, касаемых деятельности НКО. Обратиться к специалистам можно по телефону +7 (495) 568 08 36 (доб. 217) или почте msr_cissmo_nko@mosreg.ru.

Заведующая отделением по работе с социально ориентированными НКО в ЦИСС Ольга Баширова рассказала, что чаще всего к ним приходят с проблемами в регистрации, изменении устава, смене директора, названия или адреса. Также популярны вопросы, связанные с приемом пожертвований и недвижимости. Третье место занимают корпоративные конфликты. Среди финансовых тем наиболее актуальны сметное планирование, управленческий учет, стратегическое позиционирование, поиск финансирования и подготовка заявок на гранты и субсидии.

Подробная информация о поддержке и грантовых конкурсах Подмосковья для некоммерческих и волонтерских организаций доступна в Telegram-канале «Ресурс для НКО».