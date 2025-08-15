Семинар о снижении бюрократической нагрузки на педагогов провели в Коломне

Семинар о снижении бюрократической нагрузки на учителей провели в гимназии № 2 в Коломне. Мероприятие прошло в рамках форума педагогов Подмосковья.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на семинаре обсудили соблюдение обязательных требований и методы снижения бумажной нагрузки на педагогов. Спикерами выступили сотрудники Управления государственного контроля в сфере образования.

В обсуждении также участвовали представители профильных муниципальных ведомств, директора школ и их заместители.

«Министерство образования Московской области надеется, что итоги данной встречи окажут положительное влияние на эффективность работы школ, освободив больше времени для основной деятельности — обучению и воспитанию детей», — отметили в министерстве.