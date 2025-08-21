Семинар о развитии предпрофессионального образования прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие состоялось в школе № 7. Проект позволяет старшеклассникам познакомиться с будущей профессией еще в школе. Участниками обсуждения стали заместитель главы городского округа Наро-Фоминск Светлана Малыхина, а также директора школ.

«Для нас крайне важно создать все условия для осознанного выбора профессии нашими старшеклассниками. Проект предпрофессиональных классов — это социальный лифт для талантливой молодежи и уверенность в завтрашнем дне всего округа», — сказала Светлана Малыхина.

На встрече рассмотрели современные подходы к организации профильного обучения, перспективы сотрудничества с вузами и работодателями, а также поговорили о критериях оценки эффективности образовательных программ.

Отдельной темой стало формирование 10-х классов. В 19 школах Наро-Фоминска завершается набор в профильные предпрофессиональные классы по направлениям: психолого-педагогический, медицинский, инженерный, агро- и медиа, а также предпринимательский и IT.

При этом уже с 1 сентября число психолого-педагогических классов увеличится до восьми, медицинских — до пяти, инженерных — до трех.