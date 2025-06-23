Семинар о развитии племенного животноводства прошел в Подмосковье

В Подмосковье прошел семинар для представителей регионов Центрального федерального округа, посвященный новой государственной системе учета племенных ресурсов — ФГИАС ПР. Мероприятие собрало более 200 участников: специалистов племенных служб, руководители хозяйств, представители власти и научного сообщества из 15 регионов, включая Москву, Белгород, Рязань, Смоленск, Тверь и другие города.

Федеральная государственная информационно-аналитическая система племенных ресурсов начала работать в пилотном режиме с 1 января 2025 года. Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, запуск ФГИАС ПР — важный шаг для развития племенного животноводства.

Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Двойных уточнил, что в этой системе заинтересованы не только органы власти, но и сами животноводы и селекционеры. Новая платформа делает рынок более прозрачным, помогает повысить доверие к племенным хозяйствам и защищает от недобросовестных игроков.

Сейчас в Московской области работают 53 племенные организации, 33 из которых связаны с крупным рогатым скотом. В регионе действует 12 племзаводов и 21 племенной репродуктор. С 1 марта 2026 года регистрация в системе и передача данных в ФГИАС ПР станет обязательной для всех таких хозяйств.