Семинар о развитии математических профилей в школах прошел в Подмосковье

Педагогический семинар о создании в школах математических классов прошел в гимназии № 16 в Люберцах. На нем учителя обменялись опытом и обсудили развитие профильного образования в регионе.

На семинаре встретились учителя, педагоги внеурочных курсов и программ дополнительного образования, а также специалисты Корпоративного университета развития образования. Они обменялись опытом и лучшими практиками по развитию математического образования в седьмых классах школ.

Участники встречи посетили открытые уроки и узнали больше о системе допобразования.

Проект «Математические классы Подмосковья» запустили в сентябре этого года. Он направлен на создание модели углубленного изучения предмета. Профильные программы внедрили в 32 школах. Они сопровождаются постоянной методической поддержкой учителей и управленческих команд. Ожидается, что это позволит увеличить количество победителей олимпиад и подготовить сильных выпускников.