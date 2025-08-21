Семинар о работе системы ГИС ЖКХ прошел в Домодедове

Заместитель начальника управления ЖКХ Алексей Голик провел встречу с общественными помощниками в Домодедове. На ней обсудили преимущества современной информационной системы.

Мероприятие состоялось в территориальном отделе микрорайона Южный. Специалисты рассказали, что ГИС ЖКХ дает возможность жителям голосовать через госуслуги или отдельное приложение в удобное время и в удобном месте. Запустить голосование может любой собственник.

«Вся система работает независимо от нас. Ни администрация, ни министерство чистоты не могут повлиять на результаты голосований», — прокомментировал Алексей Голик.

При этом жители могут по-прежнему голосовать и на бумаге. На мероприятии также озвучили рекомендации по составлению вопросов для голосования и способам достижения положительных результатов.

Отметим, что система будет работать в тестовом режиме еще около двух лет.