Семинар о принципах благоустройства общественных территорий прошел в Подмосковье

Отраслевой семинар об основных принципах и требованиях благоустройства прошел в Подмосковье. На нем обсудили работу в подрядчиками и проектировщиками в разгар строительного сезона.

Семинар открыл заместитель председателя правительства Московской области и министр благоустройства Михаил Хайкин. Он напомнил, что вежегодно в регионе приводят в порядок около 100 объектов. Это центры городов, набережные, парки и скверы.

«В этом году на территории Московской области пройдет благоустройство 135 объектов. Среди них — 56 маленьких общественных территорий. Также напомню, что в регионе преобразятся 12 парков, 10 набережных и 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 13 скверов, шесть активных зон в парках и два веломаршрута», — добавил он.

Министр отметил, что все проекты должны реализовываться строго по установленному региональному стандарту. Он регламентирует 15 типов территорий и включает 47 расчетных параметров.

«Для оценки эффективности парков уже два года применяется специальная методика мониторинга, анализирующая инфраструктуру, культурные и спортивные программы, а также уровень доверия посетителей», — отметили в ведомстве.

ИИ помогает автоматизировать контроль за территориями, снизить количество жалоб и перераспределить сотрудников.

На семинаре также рассказали о важности повышения квалификации специалистов.

В июне в Подмосковье пройдет Форум директоров парков Подмосковья, а в октябре — выставка ParkSeason Expo.