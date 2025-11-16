Семинар о православной культуре прошел в школе № 1 в Химках

В школе № 1 в Химках прошел семинар «Православная культура в содержании образования дошкольников и младших школьников: традиции и инновации». Участники обсудили современные подходы преподавания, обменялись опытом и методическими материалами.

На семинар пригласили представителей образовательных учреждений, духовенства и администрации городского округа.

«Школа всегда была и остается центром воспитания личности. Именно здесь формируются жизненные ориентиры, отношение к людям, к культуре, к Отечеству. Важно, чтобы каждый ребенок понимал: духовность — это не абстрактное понятие, а основа нашей культуры и нравственной силы. Мы стремимся, чтобы образовательная среда несла в себе этот свет и опору для будущего», — отметила директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

Спикерами стали педагоги и воспитатели, а почетным гостем — священник, ответственный за образовательную деятельность в Химкинском благочинии, отец Борис Мурзин. Он отметил, что православие служит нравственным ориентиром для подростков.

«Образование — это не только передача знаний, но и формирование внутреннего мира ребенка. Важно, чтобы школа оставалась местом, где звучат не только уроки по предметам, но и уроки человечности, доброты и совести», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Педагоги и представители образования подтвердили, что готовы развивать и укреплять традиции духовно-нравственного воспитания в школах.