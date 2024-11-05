Семинар о полезных привычках прошел в детской библиотеке в Лобне

Психолог рассказала жителям Лобни о полезных привычках. Мероприятие прошло в детской библиотеке.
Мероприятие посетили участники некоммерческой организации «Добрология» и члены Союза пенсионеров микрорайона Букино.
Консультант-психолог Юлия Иванова рассказала про то, как формируются полезные привычки. Участники поработали с цветом и разработали собственную радугу эмоций.
Также психолог рассказала о гормонах, которые влияют на настроение. Она разобрала их действие и влияние на человека. Участники проанализировали отрывок из книги Элинор Портер «Поллианна» и обсудили, как найти радость в жизни.