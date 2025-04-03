Семинар о подготовке и проведении ГИА-9 прошел в Подмосковье

В региональном центре обработки информации Московской области прошел обучающий семинар для специалистов, отвечающих за проведение экзаменов. Участники изучили правила организации государственной итоговой аттестации, обсудили алгоритм работы экзаменационных пунктов и проверили готовность технического оборудования.

«В этом году Московская область переходит на технологию печати и сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта проведения ОГЭ. Внедрение новой технологии позволит повысить объективность проведения экзаменов, сократить трудозатраты и материальные ресурсы за счет повышения технологичности экзаменов», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Особое внимание уделили созданию комфортных условий для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Также разобрали ошибки прошлогодней экзаменационной кампании и обсудили, как избежать их в этом году.