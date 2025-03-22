Семинар о переходе на цифровую маркировку товаров прошел в Дмитрове

В Торгово-промышленной палате в Дмитрове обсудили переход на цифровую маркировку и прослеживаемость оборота товаров в рамках системы «Честный знак». Предприниматели посетили мероприятие, чтобы узнать о нововведениях, вступающих в силу с 2025 года.

О ключевых изменениях рассказали представители Роспотребнадзора и преподаватель группы компаний «Поиск» Любовь Кускова. Предприниматели узнали, что с 1 марта 2025 года маркировке подлежат постельное белье, бытовая химия, парфюмерно-косметическая продукция и моторные масла. Также станет обязательным офлайн-режим кассовых аппаратов. Для магазинов, которые торгуют пивом и слабыми алкогольными напитками, начался переход на электронный документооборот. Помимо этого, разработаны методики по выводу из оборота маркированных товаров в сфере общественного питания и порядок формирования кассовых чеков в соответствии с Федеральным законом № 274. Также вводится запрет на оборот некоторых видов табачной и никотиносодержащей продукции на основании Федерального закона № 537.

Предпринимателям рекомендовали обратиться к Распоряжению Правительства РФ № 792-р в редакции 2025 года, где указаны соответствующие коды ТН ВЭД.

Специалисты Роспотребнадзора начали проверки, уделяя внимание продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Нарушителям грозят крупные штрафы. Предприниматели также могут обратиться в ведомство с запросом на проведение профилактического визита.

«Переход на цифровую маркировку — это важный шаг для повышения прозрачности рынка и защиты потребителей. Мы понимаем, что для бизнеса это новые вызовы, поэтому наша задача — максимально поддержать предпринимателей, предоставив им всю необходимую информацию и помощь в адаптации к изменениям. Такие семинары — это возможность напрямую обсудить вопросы и найти решения, которые помогут бизнесу развиваться в новых условиях», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Семинар помог представителям бизнеса подготовиться к изменениям и адаптироваться к новым требованиям.