Семинар о мерах государственной поддержки бизнеса прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошел семинар, посвященный мерам государственной поддержки бизнеса в Московской области. В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, предприниматели и приглашенные эксперты.

Собравшихся поприветствовал первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов. В своем обращении он подчеркнул, что развитие предпринимательской инициативы является одним из ключевых направлений работы региональных властей. По его словам, государство предлагает широкий спектр инструментов для поддержки как начинающих предпринимателей, так и уже действующих бизнесов. Эти меры способствуют укреплению экономики и созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

С докладами на семинаре выступили заместитель директора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова и кредитный аналитик Московского областного гарантийного фонда Юлия Швецова. Также среди участников мероприятия были руководитель Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова и представители банков.

В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как предоставление субсидий для промышленных предприятий, услуги Центра поддержки предпринимательства, инжиниринговые программы, льготные кредиты Фонда микрофинансирования Московской области и условия поручительств от Московского областного гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан.

В завершение мероприятия Филипп Ефанов пожелал предпринимателям успехов, интересных идей, надежных партнеров и новых достижений.