Семинар о маркировке пива проведут для подмосковных производителей и общепита

Семинар об обязательной маркировке пива и слабоалкогольных напитков проведут для подмосковных компаний. Мероприятие пройдет 23 сентября в формате видеоконференции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, семинар проведут представители национальной системы маркировки продукции «Честный знак». На него пригласили участников оборота пива и слабоалкогольных напитков. Это производители, импортеры, организации общепита и другие. Им расскажут о внедрении маркировки, основных требованиях и необходимом оборудовании.

Семинар начнется в 12:00 по ссылке.

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