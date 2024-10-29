Семинар о храмах и паломничестве прошел в библиотеке в Лобне

Круглый стол «Православные храмы и монастыри. Паломничество» провели в детской библиотеке. В беседе участвовали иерей храма блаженной Матроны Московской Александр Казаков, прихожане и читатели.

Участники встречи рассказали о святых местах, в которые они совершили паломничество. Прихожане храма, а также преподаватели и ученики воскресной школы побывали в Новоторжском Борисоглебском, Серафимо-Дивеевском и Богородице-Рождественском монастырях и в городе Юрьевец.

Такие мероприятия проводятся в библиотеке регулярно. Паломники делятся своим опытом и впечатлениями о святых местах, которые они посетили в течение года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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