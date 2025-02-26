Семинар о грантовых конкурсах провели для молодежи в Солнечногорске

Семинар «Солнечногорск — территория встреч. Гранты» прошел в Мастерской управления «Сенеж». Федеральные эксперты рассказали о грантовых молодежных конкурсах, разработке социальных проектов и секретах успешных заявок.

Семинар собрал более ста молодых людей из 11 городских округов Подмосковья. Участникам была представлена информация о возможности участия в различных конкурсах: на всероссийский конкурс «Движения первых» можно подать заявку до 3 марта, на молодогвардейский конкурс инициатив «Патриотизм в действии» — до 1 марта, а на всероссийский конкурс «Росмолодежь.Гранты» — до 17 марта.

Спикеры подчеркнули, что эти конкурсы предоставляют уникальную возможность реализовать свои идеи, получить финансовую поддержку и бесценный опыт. Также участникам рассказали о том, как правильно составить заявку, чтобы повысить шансы на победу.

«Вы будете развивать компетенции проектного менеджмента, гибкие навыки. И, главное, у вас будет портфолио реализованных проектов, которые станет вашим конкурентным преимуществом в поиске работы после учебы», — отметил эксперт «Росмолодежь.Гранты» Артем Ступак.

Особое внимание было уделено социальным проектам, включая помощь людям, работу с трудными подростками и творческую реализацию молодежи. В рамках практического занятия участники представили свои идеи и наработки.