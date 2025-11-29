Семинар на тему налогов для предпринимателей провели в Орехово-Зуеве

Введение НДС для представителей бизнеса с доходом выше 20 миллионов рублей обсудили на мероприятии в Орехово-Зуеве. Его организовали Восточная торгово-промышленная палата и общественные приемные Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В рамках реформы такой НДС введут с 1 января следующего года. В семинаре приняли участие более 40 представителей малого и среднего бизнеса.

Предпринимателям рассказали, что снижаться лимиты по упрощенной системе налогообложения будут поэтапно. В 2027 году порог доходов составит 15 миллионов рублей, а начиная с 2028 года — всего 10 миллионов рублей.

«Одна из задач уполномоченного — это правовое просвещение бизнеса. Наша главная задача — это обучить предпринимателей и сделать так, чтобы они в своей работе не делали ошибок, которые могут привести к нарушениям и штрафным санкциям», — добавила исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Отметим, что следующий обучающий семинар пройдет в Бронницах.