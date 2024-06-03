Семинар на тему контроля качества медицинской деятельности прошел в Лобне

Основная цель встречи заключалась в улучшении эффективности и качества предоставляемой медицинской помощи местным жителям. На семинаре присутствовали эксперты Росздравнадзора и более 50 сотрудников больницы.

Участников ознакомили с методологическими подходами к организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также с вопросами их внедрения. В рабочих группах обсуждались темы, связанные с организацией медицинской помощи на основе данных доказательной медицины.

В Лобне уделяется большое внимание сфере здравоохранения. В настоящее время активно строится новая крупная поликлиника, рассчитанная на обслуживание 600 пациентов в смену в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Также продолжается работа по привлечению и обучению специалистов в этой области.

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