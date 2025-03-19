Семинар к 95-летию со дня рождения ученого Николая Говоруна прошел в Дубне

Мероприятие, посвященное ученому, который совершил переворот в мире информационных технологий, состоялось в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ в Дубне. На нем презентовали книгу в честь Николая Говоруна.

В мероприятии поучаствовали сотрудники Лаборатории, а также друзья, родственники и коллеги профессионала. На семинаре состоялась презентация книги «Николай Николаевич Говорун. Портрет на фоне эпохи».

В ней можно прочесть воспоминания близких и коллег, увидеть редкие документы и фотографии ученого. Николай Говорун создал ряд программ для ЭВМ по обработке снимков, транслятор с языка программирования Фортран и мониторную систему «Дубна» для машины БЭСМ-6.

«И то, что сегодня работает супер-компьютер „Говорун“, и что ЦОД Федеральной налоговой службы находится на улице Николая Говоруна — это очень знаково, это память о нем в больших делах и в наших сердцах», — добавил член-корреспондент Российской академии наук, вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе.

Отметим, что суперкомпьютер, названный в честь Николая Говоруна и запущенный в 2018 году, позволяет вести теоретические и экспериментальные исследования в лабораториях ОИЯИ на качественно новом уровне.