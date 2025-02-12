Семинар для ветеранов спецоперации проведут в Лосино-Петровском 12 февраля

Адаптивный семинар для ветеранов специальной военной операции пройдет 12 февраля в Лосино-Петровском. Директор МФЦ городского округа Дмитрий Луженский расскажет бойцам о льготах, лечении в санаториях и других услугах.

В Мингосуправления Подмосковья отметили, что на мероприятии будут также присутствовать представители пенсионного фонда и социальной защиты, куратор Фонда защитников Отечества по нескольким городским округам, а также глава центра «Мы рядом».

«На региональном портале есть специальный сервис со всей актуальной информацией о льготах и мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На семинаре мы расскажем подробнее о каждом пункте мер поддержки и возможности оформления этих льгот и мер», — уточнил Луженский.

Мероприятие состоится в 17.00 в здании библиотеки по адресу: улица Строителей, дом № 15.