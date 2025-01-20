Андрей Воробьев: семинар для управленцев Подмосковья пройдет в СберУниверситете

Обучающий семинар для руководителей, управленцев, отраслевиков Подмосковья пройдет в СберУниверситете 12 февраля, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Основная тема — трансформация прежних процессов, их улучшение и развитие. Будут разбирать конкретные примеры, делиться опытом и идеями.

В минувшую пятницу глава Подмосковья принимал участие в заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации экономики, социальной сферы и госуправления.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как городских округов, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие в семинаре 12 февраля», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что рассчитывает на вовлеченность и активность со стороны глав городских округов Подмосковья.

Обучающий семинар важен, чтобы управление трансформациями стало базовым навыком для каждого руководителя и всей команды, отметил губернатор.