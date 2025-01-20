Андрей Воробьев: семинар для управленцев Подмосковья пройдет в СберУниверситете
Обучающий семинар для руководителей, управленцев, отраслевиков Подмосковья пройдет в СберУниверситете 12 февраля, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Основная тема — трансформация прежних процессов, их улучшение и развитие. Будут разбирать конкретные примеры, делиться опытом и идеями.
В минувшую пятницу глава Подмосковья принимал участие в заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации экономики, социальной сферы и госуправления.
«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как городских округов, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие в семинаре 12 февраля», — сказал Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что рассчитывает на вовлеченность и активность со стороны глав городских округов Подмосковья.
Обучающий семинар важен, чтобы управление трансформациями стало базовым навыком для каждого руководителя и всей команды, отметил губернатор.
Семинар будет посвящен как нашим практикам, касающихся отраслей и жизни региона, так и идеологии, политике. Эти два пункта мы будем обсуждать в течение дня.
Андрей Воробьев
По его словам, на встречу пригласили одаренных специалистов и ведущих практиков.