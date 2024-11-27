Семинар для учителей-логопедов провели в Воскресенске

Методический семинар по использованию новых технологий для коррекции нарушений речи у детей провели в Воскресенске. В нем участвовали учителя-логопеды и воспитатели групп компенсирующей направленности.

Своим инновационным опытом поделились сотрудники средней школы № 17. Специалисты применяют для коррекции речевых нарушений у дошкольников трансформируемый игровой конструктор объемного моделирования.

Для участников семинара провели мастер-класс по ТИКО-моделированию. Учителя-логопеды выполнили разнообразные задания по азбуке и грамматике, используя эту технологию. ТИКО-моделирование позволяет развивать у детей связную и правильную речь, обогащает лексикон, способствует развитию познавательной активности дошкольников и развивает их творческий потенциал.

В рамках мероприятия также прошли занятия по использованию элементов конструирования и формированию в подготовительной к школе логопедической группе представлений о лексике и грамматике.

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