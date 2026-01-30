Семинар для учителей-логопедов прошел в Богородском округе

28 января на базе Центра образования № 2 имени Короленко состоялся окружной практико-ориентированный семинар для учителей-логопедов. Тема встречи — «Эффективные методы и приемы для активации познавательной и речевой деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках семинара опытные педагоги-практики не только делились теоретическими наработками, но и представили коллегам конкретные, успешные, готовые к применению методики и технологии. Специалисты обсудили актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются в своей практике.

Участники семинара отметили высокую степень интерактивности мероприятий: они могли задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и обмениваться мнениями. Это создало атмосферу сотрудничества и поддержки.

По словам организаторов, главная ценность таких встреч — живой обмен опытом и возможность «примерить» на себя новые инструменты работы.

Мероприятие стало важной площадкой для повышения профессионального мастерства логопедов и обеспечения качественного образования для детей с особыми потребностями.