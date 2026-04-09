Семинар для учителей физкультуры обсудил проект «Футбол в школе»

4 апреля на базе Центра образования «Богородский» городского округа Ногинск прошел областной методический семинар для учителей физической культуры. Мероприятие было посвящено проекту «Футбол в школе», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 70 учителей физической культуры из 23 муниципальных образований региона приняли участие в семинаре. Они обменялись опытом, обсудили современные методики и поискали новые пути развития школьного спорта.

Проект «Футбол в школе» стартовал в 2021–2022 учебном году в «Маливской школе» городского округа Коломна. В этом учебном году участниками стали более 148 школ Московской области. Цель проекта — приобщить школьников к активному образу жизни через занятия футболом.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке: [new.dop.mosreg.ru](https://new.dop.mosreg.ru/).

Проект реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Минпросвещения России и Минспорта России.