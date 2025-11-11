Семинар для участников всероссийского проекта служения прошел в Подмосковье

В лагере «Искра» в Красногорске с 10 по 14 ноября проходит обучающий семинар для ветеранов боевых действий, военнослужащих и участников проекта «Твой Герой». Программа направлена на развитие их наставнических навыков для работы с молодежью. Организатором мероприятия выступает Роспатриотцентр Росмолодежи.

Семинар представляет собой пятидневный интенсив, в котором теория сразу подкрепляется практикой. Основное внимание уделяют развитию коммуникативных умений: участники учатся уверенно выступать на публике, выстраивать личный бренд и справляться со стрессом. Полученные знания помогут ветеранам более эффективно взаимодействовать с молодежной аудиторией и делиться своим опытом.

«Этот проект — двусторонняя работа. Мы не только помогаем ветеранам найти новую, глубоко осмысленную миссию в мирной жизни, но и даем стране доступ к ценному ресурсу — духовному и нравственному опыту ее защитников», — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Ключевым результатом семинара станет разработка концепции развития проекта «Твой Герой» до 2030 года. Это позволит ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции, активнее участвовать в патриотическом воспитании молодежи по всей стране. В Московской области наставничество также активно развивается. Оно помогает не только воспитывать у молодежи осознанный патриотизм, но и дает ветеранам возможность продолжить служение Родине уже в мирное время.

В октябре Ассоциация ветеранов СВО Московской области и «Молодая Гвардия Подмосковья» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря ему в регионе реализуют проект «Наставник Z». Он включает встречи с ветеранами, уроки мужества и наставнические сессии для школьников и студентов. Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков отметил, что это соглашение открыло новые возможности для передачи знаний и жизненного опыта молодому поколению.